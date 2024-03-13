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АНАЛІТИКА

Доставка товарів до України подорожчала вчетверо порівняно з 2022р.

13:58 13.03.2024 |

Економіка

 

Транспортні витрати на імпорт товарів до теперішнього часу зросли вчетверо порівняно з довоєнним рівнем, а затримки транспорту на кордоні становлять у середньому 20 днів, повідомив голова ради директорів мережі національного маркетплейса "Алло" Дмитро Деревицький.

"У довоєнний час вантажівка з Варшави до Львова коштувала десь EUR1,3 тис. Потім у 2022 році - EUR2-2,5 тис. Зараз фрахт близько EUR4,8 тис. і щодня змінюється, десь плюс-мінус EUR300", - пояснив він на організованій Deloitte дискусії в Києві в середу.

При цьому зазначив, що пошук альтернативних (польському кордону) варіантів не є оптимальним. За його словами, компанія на тлі блокади польського кордону переспрямувала свої вантажівки в Словаччину, Угорщину та Румунію, однак пропускні пункти там не мають можливості швидко обробити збільшений потік вантажного транспорту. Очікування на кордоні з боку Румунії, Угорщини та Словаччини становлять від 3 до 6 діб, враховуючи чергу на українському кордоні на виїзд (14 днів), вантажівки стоять у черзі близько 20 днів.

"Ціна коштів в Україні дуже велика. Уявіть собі, який бізнес зможе платити цей простій на такий тривалий час", - сказав Деревицький і закликав бізнес-асоціації лобіювати хоча б скорочення простою транспорту з боку українського кордону.

ТОВ "Алло" створено 1998 року. У мережу групи входять шоуруми під брендами "Алло Мах" і "Алло", магазини "Mi" і точки продажу під брендами телеком-операторів.

За даними ресурсу Opendatabot, учасниками ТОВ "Алло" є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром вказано Деревицького.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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