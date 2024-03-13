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З українських боржників примусово стягнули рекордну суму торік
13:23 13.03.2024 |
У судовому порядку з українських боржників примусово стягнули 25,2 млрд грн у 2023 році й це рекорд за останні п'ять років. Про це повідомляє opendatabot.
За рік сума стягнень зросла у 2,5 раза.
Загальна сума боргів на кінець минулого року - 435 млрд грн. Відповідно, вдалося стягнути лише 6% (або 6 копійок з кожної гривні боргу) від загальної суми. 2022 року цей показник становив 5 копійок з кожної гривні.
Державна виконавча служба виконала майже 2 млн виконавчих документів торік.
Наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються - це досить високий показник, зазначають в opendatabot.
"Судове стягнення боргів значно покращилося завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків. Однак ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху, які становлять майже 20% від усіх боргів у країні", - прокоментував Олексій Іванкін, керівник opendatabot.
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