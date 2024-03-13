У Держмитслужбі повідомили про блокування ПП «Корчова-Краківець» на кордоні з Польщею

У середу о 10:00 за варшавським часом розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.

«За інформацією польської сторони, 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочнуться акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова - Краківець», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про: блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску та ⁠блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Як повідомляв Укрінформ, Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні. Вчора консул генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.