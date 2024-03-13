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У Державіаслужбі з'являться інспектори з безпеки

10:33 13.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив положення про державного інспектора з безпеки авіації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до абзацу третього частини першої статті 16 Повітряного кодексу України, Положення про державного інспектора з безпеки авіації", - повідомив Мельничук.

Положення, зокрема, визначає статус державного інспектора з безпеки авіації, регламентує його функції та повноваження під час виконання покладених на нього службових обов'язків.

Державний інспектор є службовою особою Державіаслужби, уповноваженою на здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням суб'єктами авіаційної діяльності вимог законодавства в галузі цивільної авіації та за станом об'єктів авіаційної діяльності у процесі провадження такої діяльності, використання повітряного простору України, а також на виконання інших функцій і завдань, покладених на Державіаслужбу.

Відновлення авіасполучення

Як повідомлялося, Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Європейського Союзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також тривають консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський заявляв, що українська влада працює над можливістю відновлення роботи аеропорту "Бориспіль".

У листопаді керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджував, що один з українських аеропортів може відновити польоти цивільно авіації ще до закінчення війни з Росією.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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