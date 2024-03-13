У 98% опитаних компаній ЕВА зросли транспортні витрати через страйки на західному кордоні

Вже понад чотири місяці тривають страйки на польсько-українському кордоні, внаслідок яких рух пунктами пропуску для вантажного транспорту значно ускладнений, а подекуди і зовсім неможливий. Дії протестувальників, що перешкоджають вільному руху вантажів, створюють додаткові виклики для бізнесу в Україні, робота якого й без того обтяжена реаліями воєнного часу.

В цілому, 67% опитаних нами топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації повідомили про те, що їхній бізнес відчув на собі наслідки страйків на польсько-українських пунктах пропуску.

За даними 36 учасників спеціального опитування Асоціації, загальна сукупна сума збитків з початку страйків склала принаймні 24,8 млн євро. В перерахунку на одну компанію - це майже 700 тис. євро збитків в середньому.

Страйки суттєво вплинули на вартість логістики. Так, 98% опитаних компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування продукції. При цьому 23% компаній повідомляють про зростання цін до 50%, 32% - зростання на 50-75%, 25% - зростання на 75-100%. І 16% респондентів повідомили про зростання цін на більше ніж 100%.

Водночас більше половини, а саме 57% опитаних компаній втратили замовлення через блокування кордону. В середньому, компанії відчули падіння замовлень на рівні 25%. До того ж, страйки негативно вплинули на плани половини опитаних компаній щодо розширення чи розвитку бізнесу.

Варто зазначити, що страйки впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, що взяли участь у опитуванні, 66% ведуть експортну діяльність та 91% проводять імпортні операції.

Крім прямих фінансових втрат, компанії повідомляють про негативний вплив страйків на поточні і майбутні контракти компаній, шкоду діловій репутації, створення загрози продовольчому забезпеченню, порушення ланцюгів постачань, зростання цін та зменшення конкурентоздатності, зростання складських затрат та перенавантаження складів, загрозу зупинки виробництва та навіть закриття підприємств.