Міноборони купило китайські дрони Matrice за рекордно низькою ціною

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони купило дрони DJI Matrice 30T по 265 тисяч гривень за штуку.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівлю провели без використання електронної системи. У звітах про їх проведення загальна сума угод та назва постачальника приховані з міркувань безпеки. Відома лише ціна дронів.

Безпілотники придбані в стандартній заводській комплектації з додатковим обладнанням - шість батарей TB30 Intelligent (Їх можна придбати по 11-17 тис. грн за штуку) та дві батареї для пульта управління WB37 (ціна в діапазоні 3-6 тис. грн за штуку).

Це найдешевші Matrice 30T у проведених через "Прозорро" закупівлях за останній рік. Держслужба спецзв'язку і захисту інформації три місяці тому контрактувала їх по 241 тис. грн, але лише з чотирма батареями TB30 і без батарей для пульта. Якби купували у комплектації держпідприємства Міноборони, то їхній дрон коштував би в районі 270-280 тисяч.

В інших минулорічних контрактах ДССЗІ були ще вищі ціни - 261 тис. грн (також з чотирма батареями ТВ30), 335 тис. грн (з двома батареями, це знижена додатковою угодою ціна, перша ціна по цьому контракту була 553 тис. грн), 494 тис. грн (чотири батареї, знижена ціна після початкової 555 тис. грн).

Усі ці угоди ДССЗІ уклало у серпні-листопаді 2023 року, додаткові угоди про зниження цін пішли з жовтня. Ці закупівлі також проводились без використання електронної системи, і в них також закриті назви постачальників та суми контрактів.

Як повідомлялося, минулого тижня у Міноборони оголосили, що "Агенція оборонних закупівель" вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) загальною очікуваною вартістю 3 млрд грн (без ПДВ). Зокрема, планують придбати 15 тисяч БпАК типу DJI Mavic 3E на 2,05 млрд грн та 5 тисяч БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal на 989 081 667 грн (без ПДВ).

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди, що дозволить у конкурентний спосіб закуповувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію. Безпілотники мають поставити до 31 травня 2024 року.