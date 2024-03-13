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Агентство відновлення змінить розрахунок цін на будівельні матеріали
23:39 12.03.2024 |
Агентство відновлення розробило новий порядок аналізу поточних цін на матеріальні ресурси в будівництві доріг і соціальної інфраструктури.
Як ідеться в повідомленні Агентства, проєкт нового порядку розробили в співпраці і за підтримки Європейської антикорупційної ініціативи в Україні EUACI.
Потребу в нових підходах до ціноутворення команда виявила під час аналізу корупційних ризиків. Цей аналіз лежить в основі антикорупційної програми Агентства і Служб відновлення.
"Якість проєктно-кошторисної документації визначає успіх відбудови, і визначення ціни в кошторисах було геть не врегульованим. Тепер усі служби мають алгоритм для ефективного аналізу цін на матеріали і транспортування" - пояснила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.
Раніше процедури не було й аналіз цін залежав від розсуду працівників Служб.
Проєкт документу відповідає вимогам кошторисних норм України та містить у собі:
* детальний алгоритм проведення моніторингу цін, що враховує особливості роботи працівників Служб, зовнішніх підрядників, комісії з аналізу цін, та інших;
* перелік обов'язкових джерел аналізу та критерії їх відбору;
* формулу розрахунку рекомендованої ціни;
* строки та порядок передачі результатів моніторингу проєктувальнику.
"У найближчі роки держава стане найбільшим замовником робіт з цивільного будівництва. Маємо побудувати прозору й підзвітну систему управління проєктами відновлення, і єдина система моніторингу цін в Агентстві та Службах відновлення покликана зробити саме це - унеможливити маніпуляції під час планування проєкту.", - наголосив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.
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