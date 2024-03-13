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Кабмін затвердив порядок і методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями - Шмигаль

18:09 12.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок і методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд здійснює цілий комплекс заходів щодо формування сприятливого інвестиційного середовища. Державно-приватне партнерство, індустріальні парки, дерегуляція, цифровізація, страхування ризиків", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, за словами прем'єра, працює урядовий офіс UkraineInvest, який супроводжує великі інвестиційні проєкти.

"Сьогодні ми затверджуємо порядок і методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями. Уточнюємо низку параметрів, передбачаємо спрощену процедуру, процедуру доопрацювання поданих документів", - заявив він.

Шмигаль розповів, що наразі UkraineInvest здійснює супровід інвестиційних проєктів на загальну суму 1,36 млрд євро, і очікується, що їх буде набагато більше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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