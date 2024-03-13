В Україні надлишок промислової деревини. Починають продавати іноземцям

Держпідприємство "Ліси України" починає проводити перші аукціони з додатковими сервісами з продажу деревини для компаній-нерезидентів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після закінчення опалювального сезону у "Лісів України" накопичилися надлишки деревини промислового використання, яку не в змозі спожити український ринок.

Держкомпанія зробила великий запас деревини як альтернативного палива на випадок російських ударів по енергетиці взимку.

З початку року "Ліси України" почали проводити аукціони зі зниженням ціни з продажу надлишків деревини. Внаслідок цього ціна реалізації промислової деревини впала з 1350 грн за кубометр до 950 грн за кубометр.

"Але навіть за умови зниження ціни на третину український ринок поки не готовий споживати весь виставлений на торги ресурс", - йдеться у повідомленні держкомпанії.

Додаткові послуги для компаній-нерезидентів включають доставлення зі складу та завантаження продукції в залізничні вагони, а також митне оформлення продукції.

На торги поки що виставляється тільки промислова деревина породи сосна. Участь у торгах можуть брати й українські компанії на рівних умовах.

Майже половина коштів із реалізації кожного кубометра деревини потрапляє до бюджету у вигляді податків та зборів, додають у держкомпанії.