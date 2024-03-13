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АНАЛІТИКА

Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на ₴16 мільярдів - Гетманцев

14:02 12.03.2024 |

Економіка

 

Перевиконання плану податкових надходжень у лютому склало 16 млрд гривень, що говорить про детінізацію торгівлі та зниження контрабанди.

Як передає Укрінформ, про це Українському радіо розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо говорити про лютий, то це +16%, або 16 млрд до плану (надходжень податків - ред.), а у співставленні 2023 та 2024 років є перевиконання взагалі в 2,4 раза. Це говорить про детінізацію, бо основний ресурс, який ми зараз отримуємо до державного бюджету, - це детінізація торгівлі, контрабанди, з якою ми боремося ще з 2019 року. Вимагайте чеки, коли ви щось купуєте, цим ви допомагаєте армії, допомагаєте зупинити ухилення від оподаткування. Ця детінізація дозволяє нам перевиконувати план», - сказав Гетманцев.

Він також нагадав, що Україна достатньо непогано пройшла два місяці 2024 року, майже без міжнародної допомоги. «Зазначу, що ми перевиконали два місяці цього року +23 млрд гривень до плану. Це 15,5%. І зібрали достатньо багато коштів в порівнянні з 2023 роком, навіть у кілька разів. При тому, що за лютий ми отримали лише 31 млрд гривень міжнародної допомоги. Ми профінансували в достатньому обсязі наші видатки, незважаючи на те, що цієї допомоги майже не було», - акцентував Гетманцев.
 

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