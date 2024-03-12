Блокада кордону: протестувальники на чотирьох пунктах перекрили рух вантажівок до Польщі

Польські протестувальники повністю перекрили рух вантажівок з України до Польщі за напрямами пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг».

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на 5 пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску «Шегині», «Ягодин», «Угринів» та «Устилуг»", - сказав він.

Також польські фермери пропускають по напряму ПП «Ягодин» і «Шегині» вкрай малу кількість автівок із Польщі в Україну - за минулу добу це 50 та 30 відповідно, поінформував Демченко.

За його словами, станом на ранок вівторка на цих 5 напрямках у чергах на території Польщі загалом знаходяться 1500 вантажівок, найбільше навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Речник нагадав, що в ніч на 9 березня польські фермери припинили блокування в напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець», однак це, швидше за все, тимчасово, адже відповідно до наявної інформації від польської сторони - з 13 березня польські фермери планують поновити протест. Черга на цьому напрямку станом на ранок близько 500 вантажівок.

Легкові авто й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

Як повідомлялось, Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні. Вчора консул генерального консульства України в Любліні Сергій Царук здійснив поїздку до пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», де під час зустрічі з представниками місцевої поліції та протестувальниками наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.