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Попит на автобуси у лютому збільшився на чверть, ніж торік
13:09 12.03.2024 |
У лютому український автопарк поповнили 180 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.
У частині нових автотранспортних засобів найчастіше минулого місяця вперше реєстрували:
* Ataman- 40 од.;
* Etalon- 30 од.;
* Citroen- 10 од.
Серед вживаних:
* Mercedes-Benz - 27 од.;
* Van Hool - 17 од.;
* Volvo - 6 од.
За матеріалами:
Економічна правда
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