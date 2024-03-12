Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна і Польща близькі до підписання угоди про спільний митний та прикордонний контроль

 

Заступники міністрів інфраструктури України і Польщі Сергій Деркач та Павел Ганцаж провели засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, під час якого обговорили питання підписання угоди про спільний митний та прикордонний контроль.

Про це у Фейсбуці повідомив Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Фіналізуємо з польською стороною текст угоди про спільний митний та прикордонний контроль. У п'ятницю відбулись технічні консультації, наразі маємо провести ще одну зустріч. Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв'язку до Єврокомісії», - йдеться в повідомленні.

Деркач підкреслив, що питань для співпраці із Польщею багато, серед яких є і проблемні. Зокрема, продовження дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень, яка для України є питанням виживання економіки.

«Позиція Єврокомісії: продовжити угоду, але додати до неї окремі зміни. До завтра Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове - жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними», - наголосив Деркач.

Учасники зустрічі обговорили також питання блокування кордону. За словами Ганцажа, перевізники до блокади не приєднались, йдеться лише про фермерів. Водночас проблемним моментом лишається призупинення реєстрації в «єЧерзі» на пункті пропуску «Нижанковичі - Мальховіце», де у фізичній черзі наразі перебуває 800 вантажівок.

Крім того, українська сторона наголосила на потребі збільшення пропускної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для автобусів. Особливо на нічні години.

«У нас є приклади, коли на пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей час можна максимум 3 автобуси. Пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку», - зазначив Деркач.

Він додав, що учасники міжурядової комісії домовились проговорити це питання детальніше згодом.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2000  0,13 0,34 38,6988  0,14 0,35
EUR 41,6769  0,11 0,26 42,4088  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4900  0,16 0,42 38,5000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес