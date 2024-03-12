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Україна і Польща близькі до підписання угоди про спільний митний та прикордонний контроль
12:23 12.03.2024 |
Заступники міністрів інфраструктури України і Польщі Сергій Деркач та Павел Ганцаж провели засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, під час якого обговорили питання підписання угоди про спільний митний та прикордонний контроль.
Про це у Фейсбуці повідомив Сергій Деркач, передає Укрінформ.
«Фіналізуємо з польською стороною текст угоди про спільний митний та прикордонний контроль. У п'ятницю відбулись технічні консультації, наразі маємо провести ще одну зустріч. Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв'язку до Єврокомісії», - йдеться в повідомленні.
Деркач підкреслив, що питань для співпраці із Польщею багато, серед яких є і проблемні. Зокрема, продовження дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень, яка для України є питанням виживання економіки.
«Позиція Єврокомісії: продовжити угоду, але додати до неї окремі зміни. До завтра Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове - жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними», - наголосив Деркач.
Учасники зустрічі обговорили також питання блокування кордону. За словами Ганцажа, перевізники до блокади не приєднались, йдеться лише про фермерів. Водночас проблемним моментом лишається призупинення реєстрації в «єЧерзі» на пункті пропуску «Нижанковичі - Мальховіце», де у фізичній черзі наразі перебуває 800 вантажівок.
Крім того, українська сторона наголосила на потребі збільшення пропускної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для автобусів. Особливо на нічні години.
«У нас є приклади, коли на пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей час можна максимум 3 автобуси. Пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку», - зазначив Деркач.
Він додав, що учасники міжурядової комісії домовились проговорити це питання детальніше згодом.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Київ закликав Варшаву забезпечити безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів на польсько-українському кордоні.
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