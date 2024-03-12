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Допоможе «Дія». Українським чиновникам спростили подання декларацій

09:37 12.03.2024 |

Економіка

 

Подання декларацій до Національного агентства з питань запобігання корупції для чиновників зробили більш простим. Частина процесу тепер доступна у "Дії".

Про це йдеться у заяві Міністерства цифрової трансформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили у відомстві, запит на подання документів про членів сім'ї тепер можна здійснювати за допомогою додатку "Дія". Для цього на порталі НАЗК при заповненні декларації потрібно вказати відомості про членів сім'ї та надіслати їм запит у "Дії".

Після підтвердження членом сім'ї НАЗК збере інформацію про його активи та доходи з реєстрів та передасть декларанту. Дані надходять одразу у формі, необхідній для декларації. Таке нововведення "заощаджує купу часу".

При цьому до запуску послуги в "Дії" членам сім'ї потрібно було шукати документи про свою нерухомість, автомобілі та інші активи, замовляти довідки про доходи і не тільки.

Послуга доступна авторизованим користувачам додатка "Дія" з верифікованим податковим номером, які є членами сім'ї чиновника та отримали запит щодо надання інформації від декларанта.

Яку інформацію мають надавати чиновники

У Мінцифри нагадали, що українські чиновники в деклараціях зобов'язані вказати дані не тільки про свої статки, а й про членів сім'ї, їх активи та доходи.

Це стосується дружини декларанта, дітей віком до 18 років, а також людини, з якою проживає не менше 183 днів протягом року, веде спільне господарство, має взаємні права та обов'язки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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