Частка жінок в українському IT зросла до 24%

Від початку великої війни частка жінок в українському ІТ зросла з 20% до 24%, найчастіше жінки працюють як QA-інженерки і розробниці.

Про це йдеться в дослідженні DOU.

Зазначається, що частка жінок в ІТ постійно зростає. У кінці 2011 року їх було лише 7%, а з 2012 по 2018 роки ця частка зростала на кілька відсоткових пунктів на рік.

"У ковідні 2020-2021 роки жінок стало менше, проте зараз зростання відновилося. За час повномасштабного вторгнення частка жінок в українському ІТ зросла від 20% у грудні 2021 року до 24% в грудні 2023-го", - йдеться в повідомленні.

Минулого року 19% займали спеціальності технічних напрямів, що є найвищим показник з 2011 року. Найчастіше жінки в українському ІТ працюють як QA-інженерки (28% всіх жінок) і розробниці (19%). Загалом 66% з них працюють за технічними напрямами, 34% - за нетехнічними.

Додається, що серед досвідчених фахівців жінок менше, ніж в ІТ загалом - лише 12% технічних фахівців з досвідом роботи п'ять і більше років і лише 7% серед тих, хто працює за своєю спеціалізацією понад 10 років. Така різниця пояснюється тим, що жінки входили в ІТ-сферу пізніше за чоловіків (у 2011-му жінок було лише 7%, зараз - 24%).