Польща запропонувала Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільгосппродукції

Польща пропонує Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на дев'ятому засіданні Польсько-української міжурядової комісії з економічного співробітництва у Львові в понеділок.

"Міністр Чеслав Секерський підбив підсумки стану співпраці між Польщею та Україною в агропродовольчому секторі. Він наголосив, що в цих сферах Польща та Україна завжди співпрацюватимуть і конкуруватимуть одна з одною", - повідомляється на офіційному сайті Мінсільгоспу Польщі.

Польський міністр, коментуючи імпорт Польщею української агропродукції, зазначив, що зміна логістичних маршрутів і лібералізація торгівлі між Європейським Союзом і Україною призвели до різкого збільшення імпорту деяких агропродовольчих товарів до Польщі. У відповідь на серйозні перебої на сільськогосподарських ринках і зростання соціальних заворушень Польщі довелося ввести певні обмеження на імпорт окремих товарів з України.

"Ми хочемо розробити метод захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, який був би прийнятний для всіх учасників", - наголосив Секерський і висловив сподівання на розроблення механізму взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції.

За його словами, Польща готова поділитися знаннями та досвідом в адаптації українського агросектору до вимог Європейського Союзу.

Секерський також висловив сподівання на співпрацю Польщі та України для спільного експорту продуктів харчування на ринки третіх країн.

Головний ветеринарний лікар Польщі Павел Немчук, зі свого боку, наголосив, що ветеринарні служби обох країн виконали велику роботу із забезпечення контролю товарів на польсько-українському кордоні. Він подякував українській стороні за зняття обмежень з Польщі у зв'язку з імовірним пташиним грипом.

Під час двосторонньої зустрічі аграрних міністрів Польщі та України Чеслава Секерського і Миколи Сольського, в якій брав участь заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, обговорювали питання скасування заборони Польщею імпорту низки українських агропродуктів.

Секерський зазначив, що зняття заборони на імпорт українських агропродуктів у майбутньому потребуватиме попереднього запровадження рішень, які ефективно та систематично регулюватимуть цю торгівлю.

Сольський поінформував польського колегу, що українські експортери дедалі частіше використовують коридори солідарності, відмінні від польських, для експорту сільгосппродукції з України, що допоможе зняти навантаження на польську транспортну інфраструктуру і скоротити транзит.

Міністри погодилися, що на цьому етапі також необхідно представникам агропродовольчого сектору Польщі та України вести діалог і виробляти практичні рішення.

Обидві сторони домовилися продовжити переговори 18 березня 2024 року у Варшаві. Ця зустріч стане підготовкою до польсько-українських міжурядових консультацій, запланованих на 28 березня 2024 року у Варшаві, зазначили в Мінсільгоспі Польщі.