Фінансові новини
- |
- 12.03.24
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Митники з початку року виявили порушень на ₴4,2 мільярда
22:43 11.03.2024 |
Працівники Державної митної служби з початку року виявили понад 1,5 тис. порушень, до суду передано 735 справ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.
"Протягом січня-лютого 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - йдеться в повідомленні.
У 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема: промислових товарів на суму майже 35 млн грн, продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн та транспортних засобів на суму 9 млн грн.
У 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн грн.
За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація - 119 млн грн, штрафи - 124 млн грн).
Як повідомляв Укрінформ, працівники Державної митної служби у січні-грудні 2023 року виявили порушення митних правил на 8,9 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про лобізм, який є однією з вимог Єврокомісії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.03.24
|Допоможе «Дія». Українським чиновникам спростили подання декларацій
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|Нафта зростає на тлі збереження напруженості на Близькому Сході, попит стурбований рівнем прибутковості
|Польща запропонувала Україні розробити механізм взаємного ліцензування експорту сільгосппродукції
|НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на родовищах «Укргазвидобування» на 211 млн грн
Бізнес
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A