Митники з початку року виявили порушень на ₴4,2 мільярда

Працівники Державної митної служби з початку року виявили понад 1,5 тис. порушень, до суду передано 735 справ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.

"Протягом січня-лютого 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 1511 порушень митних правил на суму 4,2 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже у 10 разів, порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - йдеться в повідомленні.

У 445 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 64 млн гривень. Зокрема: промислових товарів на суму майже 35 млн грн, продовольчих товарів на суму понад 19 млн грн та транспортних засобів на суму 9 млн грн.

У 621 справі про порушення митних правил, у тому числі заведеній у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 12 млн грн, стягнуто штрафів на суму 14 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 735 справ про порушення митних правил на суму 367 млн грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 950 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 243 млн грн (конфіскація - 119 млн грн, штрафи - 124 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державної митної служби у січні-грудні 2023 року виявили порушення митних правил на 8,9 млрд грн.