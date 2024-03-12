За два перші місяці року гральний бізнес сплатив на 370% більше податків, ніж у 2023-му

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що за січень-лютий гральний бізнес в Україні заплатив на 370% більше податків, ніж за цей самий період у 2023 році.

"За два місяці цього року гральним бізнесом сплачено до бюджету 2,2 млрд грн (січень - 0,4 млрд грн, лютий - 1,8 млрд грн), що на 370% більше за аналогічний період минулого року", - зазначив він.

Минулого року у січні-лютому гральний бізнес сумарно сплатив 0,6 млрд грн.

Гетманцев підкреслив, що зростання платежів відбулося попри блокування запуску системи онлайн-моніторингу з боку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Нагадаємо, загалом у 2023 році гральний бізнес заплатив 10,4 млрд грн податку, що у 14 разів більше, ніж у 2022 році.