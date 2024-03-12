Через порушення правил перетину кордону призупинили ліцензії близько 90 перевізників

Із моменту запуску системи «Шлях» через неповернення з-за кордону водіїв були призупинені ліцензії близько 90 перевізників.

Про це в коментарі для Укрінформу повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.

«Покарання за порушення правил визначено постановою Кабінету Міністрів №615 і передбачає призупинення дії ліцензії на перевезення строком на три місяці. Наразі ліцензії призупинені для 90 суб'єктів підприємницької діяльності», - повідомив Зборовський.

Він зазначив, що кожен випадок щодо призупинення діяльності перевізника розглядає спеціальна комісія і ухвалює відповідне рішення, виходячи із суспільної значущості порушення

«Наприклад, якщо у великого перевізника з автопарком 10, 20 чи 50 автомобілів, який здійснює регулярні перевезення вантажів або пасажирів, утік тільки один водій, таке порушення не буде вважатися суспільно значущим. Тому що перевізник має продовжувати свою діяльність, у нього є зобов'язання перед партнерами, у нього є зобов'язання привезти товар в Україну. І не давати можливість такому перевізнику три місяці здійснювати міжнародні перевезення, я вважаю, це для економіки гірше, ніж коли втекла одна людина, яка врешті все одно повернеться», - сказав Зборовський.

Водночас він підкреслив, що при ухваленні таких рішень відсутній будь-який суб'єктивний фактор, оскільки комісія є колегіальним органом і складається з 14 осіб. До її складу входять представники різних органів влади, бізнесу та громадських організацій. Відтак, Укртрансбезпека одноосібно не ухвалює жодного рішення.

«Суб'єктивного фактору немає. Є рішення комісії, яка складається з 14 осіб. До її складу входять представники ДБР, Нацполіції, Податкової служби, був представник СБУ, є представник Уповноваженого Офісу Президента, є представник Державної регуляторної служби, є представники бізнесу, громадських організацій. Тож ДСБТ такі рішення самостійно точно не приймає», - підкреслив Зборовський.

Крім того, він запевнив, що ДСБТ не отримує інформацію про водіїв, які не повернулися. Такі дані є лише у правоохоронних органів та уповноважених працівників Митної служби України, що мають доступ до системи «Аркан».

«Ми не є правоохоронним органом. Ми не знаємо, хто виїхав, хто повернувся, хто не повернувся. Ця інформація є тільки у правоохоронців та прикордонників, які мають доступ до системи «Аркан», яка це фіксує», - зауважив очільник УДБТ.

При цьому Зборовський зазначив, що наразі спостерігається динаміка до зменшення випадків неповернення з-за кордону водіїв ліцензованих перевізників.

Як повідомлялося, система «Шлях» створена наприкінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. З 2022 року ліцензовані перевізники, органи влади різних рівнів можуть подати заявки на право перетину державного кордону України через цю систему. З початку повномасштабного вторгнення РФ станом на кінець листопада 2023 року Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи "Шлях", які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.