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Зростання доходів очікує 41% опитаних СЕО за погіршення настроїв у 64% - ЄБА

22:38 11.03.2024 |

Економіка

 

Зростання рівня доходів у доларовому вираженні у 2024 році очікує 41% керівників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), іще 35% розраховують на доходи на рівні попереднього року, а 24% прогнозують їх скорочення, свідчать результати нової хвилі опитування ЄБА "Бізнес в умовах війни".

Згідно з оприлюдненою в понеділок інформацією, у більшості (64%) керівників компаній настрої погіршилися порівняно з 2023 роком, у 28% опитаних вони не змінилися і лише у 8% - покращилися.

Серед причин, що впливають на зміни настроїв бізнесу, топменеджери називають воєнну ситуацію, ситуацію з мобілізацією, а також затримку і невизначеність із міжнародною допомогою (зокрема від США).

Згідно з опитуванням, нині 78% компаній-членів працюють у повному обсязі, тоді як квартал тому таких було 77%, а рік тому - 54%.

Кількість компаній, що мають обмеження в роботі, продовжує скорочуватися: з 46% роком раніше до 23% кварталом раніше і 21% нині, тоді як кількість тих, що не працює, збільшилася з нуля до 1%. Найпоширенішим обмеженням залишається скорочення географії діяльності компаній.

"Ми бачимо поступовий, але впевнений тренд на відновлення бізнес-активності та фінансових показників з 2022 року. Водночас надалі багато залежатиме від міжнародної підтримки - чи залишиться вона на тому ж рівні, що дозволило б утримувати стабільною лінію фронту та макроекономічну ситуацію", - наведено слова виконавчого директора ЄБА Анни Дерев'янко у релізі.

У ЄБА наголосили, що 88% виплачують зарплати в повному обсязі (кварталом раніше - 93%), при цьому 15% (14%) виплачують бонуси або додаткові кошти. Водночас 43% компаній підвищили рівень заробітної плати співробітникам.

Кількість підприємств, які скорочують рівень оплати або звільняють персонал у 2024 році, залишається на рівні четвертого кварталу минулого року - 5% і 3% відповідно, а ще 5% відправили співробітників у неоплачувану відпустку.

Підтримка бізнесом збройних сил України і, зокрема, власних працівників у лавах ЗСУ, залишається високою - по 57% (кварталом раніше відповідно 51% і 66%) опитаних продовжують надавати фінансову підтримку, 45% (51%) постачають власну продукцію на потреби ЗСУ та вразливих верств населення, 26% (21%) - надають послуги, 18% (21%) - допомагають медикаментами, 12% (18%) - постачають засоби захисту/оборони.

У 90% опитаних членських компаній Асоціації є співробітники, мобілізовані до лав Збройних сил. У половини компаній, а саме у 51% (кварталом раніше - 53%), кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних. У 27% (25%) кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 5% (5%) - 20-30%, і у 4% (кварталом раніше такі були відсутні) - понад 30% від загальної кількості військовозобов'язаних. Понад половина - 52% (45%) - компаній повідомляє, що серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства фахівці, зокрема керівники, інженери вузької спеціалізації, ІТ фахівці, технологи, електрики, механіки, оператори.

На початку 2024 року втрати від війни для 36% (39%) опитаних компаній становлять до $1 млн. Водночас 39% (32%) повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн і 11% (14%) - про втрати понад $10 млн, ідеться в публікації.

"Сукупні втрати респондентів поточної хвилі опитування внаслідок російської агресії складають принаймні $650 млн. До того ж на стабільність операційних процесів 70% опитаних компаній впливають повітряні тривоги, через які компанії вимушені призупиняти діяльність", - заявляють в асоціації.

Щодо фінансових резервів, то наразі, за опитуванням ЄБА, 46% (кварталом раніше - 48%) опитаних компаній мають їх на період більше ніж рік, 19% (11%) - на рік, 24% (28%) - на півроку та 6% (3%) - на кілька місяців.

Опитування проводили з 16 лютого до 7 березня 2024 року, участь у ньому взяли 94 топменеджери членських компаній ЄБА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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