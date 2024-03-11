Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков

Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.





Наразі зарано говорити про якісь терміни, підкреслив міністр. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.

За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - додав міністр.

Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.

Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.

Відкриття аеропортів в Україні

Нагадаємо, у червні 2023 року в Україні почали обговорювати можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.

В липні минулого року керівництво компанії Ryanair відвідало Україну та провело перемовини з керівництвом аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.

Виконавчий директор авіакомпанії тоді заявляв, що до кінця 2023 року Ryanair може відновити польоти по Україні.