Фінансові новини
- |
- 11.03.24
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень, - Кубраков
12:13 11.03.2024 |
Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Наразі зарано говорити про якісь терміни, підкреслив міністр. Але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.
"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль - це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", - сказав Кубраков.
За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. "Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", - додав міністр.
Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Перемовини, за його словами, також йдуть й з трьома українськими компаніями.
"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", - сказав міністр.
Що ж стосується створення власного національного авіаційного оператора, то наразі, як пояснив Кубраков, під час війни це точно не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися.
Відкриття аеропортів в Україні
Нагадаємо, у червні 2023 року в Україні почали обговорювати можливість відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору.
В липні минулого року керівництво компанії Ryanair відвідало Україну та провело перемовини з керівництвом аеропорту "Бориспіль" про відновлення польотів після закінчення війни.
Виконавчий директор авіакомпанії тоді заявляв, що до кінця 2023 року Ryanair може відновити польоти по Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Торік грошові перекази в Україну сягнули $11,6 мільярда
|Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів
|Українські аграрії вперше застосують інноваційне рішення для збереження вологи в ґрунті
|Обсяг переказів коштів всередині України удвічі перевищив рівень 2021 року. Третина - це оплата товарів на «Новій пошті»
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
|Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent біля $81,8 за барель
Бізнес
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A
|США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с