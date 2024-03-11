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Фонд держмайна за минулий тиждень продав активів майже на ₴30 мільйонів
11:56 11.03.2024 |
Фонд державного майна України 4-8 березня провів 15 приватизаційних аукціонів, за результатами яких залучив ₴29,86 мільйона.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«З 4 по 8 березня Фонд держмайна провів 15 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro. Продажі на загальну суму ₴29,86 мільйона. За право власності на об'єкти змагалися 86 учасників. Зростання ціни активів відбулося у 5,1 раза», - йдеться у повідомленні.
Найдорожчим лотом тижня стала нежитлова будівля в Івано-Франківську, яка була реалізована за ₴23,1 мільйона.
Цього тижня ФДМУ оголосив 17 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед пропозицій майнові комплекси, адмінбудівлі та недобудови.
Зокрема, державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Стартова ціна об'єкту - ₴121,6 мільйона, дата проведення аукціону - 11 березня.
Також на торги виставлено єдиний майновий комплекс ДП «Кам'янський спиртогорілчаний комбінат». Стартова ціна - ₴13,1 мільйона, дата проведення аукціону - 14 березня.
На 12 березня оголошено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України». До складу об'єкта входить 21 одиниця нерухомості у Миколаєві. Стартова ціна - ₴9,87 мільйона.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України 26 лютого - 1 березня 2024 року провів 18 приватизаційних аукціонів, за результатами яких до бюджету буде залучено ₴219,6 мільйона.
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