Фонд держмайна за минулий тиждень продав активів майже на ₴30 мільйонів

Фонд державного майна України 4-8 березня провів 15 приватизаційних аукціонів, за результатами яких залучив ₴29,86 мільйона.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З 4 по 8 березня Фонд держмайна провів 15 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro. Продажі на загальну суму ₴29,86 мільйона. За право власності на об'єкти змагалися 86 учасників. Зростання ціни активів відбулося у 5,1 раза», - йдеться у повідомленні.

Найдорожчим лотом тижня стала нежитлова будівля в Івано-Франківську, яка була реалізована за ₴23,1 мільйона.

Цього тижня ФДМУ оголосив 17 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед пропозицій майнові комплекси, адмінбудівлі та недобудови.

Зокрема, державний пакет акцій розміром 50% + 1 акція ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод». Стартова ціна об'єкту - ₴121,6 мільйона, дата проведення аукціону - 11 березня.

Також на торги виставлено єдиний майновий комплекс ДП «Кам'янський спиртогорілчаний комбінат». Стартова ціна - ₴13,1 мільйона, дата проведення аукціону - 14 березня.

На 12 березня оголошено аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України». До складу об'єкта входить 21 одиниця нерухомості у Миколаєві. Стартова ціна - ₴9,87 мільйона.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України 26 лютого - 1 березня 2024 року провів 18 приватизаційних аукціонів, за результатами яких до бюджету буде залучено ₴219,6 мільйона.