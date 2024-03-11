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«Державний оператор тилу» уклав договори на постачання харчування для ЗСУ
11:48 11.03.2024 |
"Державний оператор тилу" уклав договори на постачання харчування для Збройних сил України за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій.
Як повідомляє пресслужба ДОТ у фейсбуці, згідно з умовами договорів, постачання здійснюватимуть до 12 областей: Волинської, Рівненської, Житомирської, Вінницької; Хмельницької, Київської, Чернігівської, Черкаської; Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської.
"Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи з компаніями - виробниками харчової продукції. Середня ціна комплекту становить 109,35 грн за одиницю. Звіт про укладені договори, включно з назвами компаній, буде опубліковано в системі Prozorro до кінця тижня", - зазначено в повідомленні.
Також сьогодні "Державний оператор тилу" оголосив другий раунд збору комерційних пропозицій на постачання в сектори, які не ввійшли до переліку минулого тижня, або за якими не було визначено переможців.
Дата і час подання пропозицій: 12.03.2024 до 18:00. Пропозиції приймають на електронну адресу: [email protected]
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