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У березні на Миколаївщині запрацюють два комплекси вагового контролю вантажівок
На дорогах України встановлено 50 комплексів динамічного зважування в русі великовагового транспорту weight-in-motion (WIM), до кінця місяця ще дві рамки буде встановлено у Миколаївській області.
Про це в Укрінформі під час публічного звіту про результати діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті повідомив голова відомства Євген Зборовський.
«Перші рамки зважування в русі були встановлені на дорогах України у 2021 році, і тоді ми зафіксували, що 21% вантажного транспорту рухається з порушеннями вагових або габаритних параметрів. Фактично кожен п'ятий автомобіль. Коли суб'єкти господарювання почали притягатися в автоматичному режимі до відповідальності, кількість порушників скоротилася до 4%», - сказав Зборовський.
У 2023 року за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, до державного бюджету надійшло 227,56 млн грн сплачених штрафів.
Наразі на автомобільних дорогах України встановлено 50 WIM-комплексів.
«Деякі комплекси в умовах воєнного стану були відключені, інші пошкоджені або було втрачено електроживлення. Зараз вони відновлюються. Крім того, на важливому південному напрямку, а саме у Миколаївській області, де йде великий трафік, в цьому місяці ми очікуємо ввімкнення двох нових рамок. Я впевнений, що це дозволить у цьому непростому регіоні зберегти дороги і відіб'є бажання у несумлінних перевізників порушувати правила», - зазначив очільник Укртрансбезпеки.
Як повідомлялося, у 2023 році Державна служба України з безпеки на транспорті сплатила до державного бюджету 637 млн грн, з яких близько 606 млн грн склали штрафи, сплачені за порушення правил безпеки.
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