Аудитори торік попередили зловживань майже на ₴20 мільярдів

За результатами перевірок у 2023 році Державній аудиторській службі вдалося попередити бюджетних фінансових втрат майже на 20 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ДАСУ, передає Укрінформ.

«За результатами 12,2 тис. моніторингів закупівель (а це понад 90% від усіх заходів Держаудитслужби), загальна вартість яких становила 188 млрд грн, виявлено порушення вартістю 92 млрд грн. Фахівцям Служби вдалося попередити витрачання майже на 20 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Загалом обсяг охоплених у 2023 році аудиторським контролем фінансових та матеріальних ресурсів становив 1,8 трлн грн, що в 1,4 раза більше, ніж у попередній період.

Водночас зазначається, що суми виявлених порушень, які призвели до втрат, зросли більш ніж удвічі: зі 100 млрд грн в 2022 році до 211 млрд грн - в минулому.

За словами голови ДАСУ Алли Басалаєвої, у 2023 році основним завданням Служби була перевірка місцевих бюджетів, а саме процес відбудови понівечених ворогом регіонів. На поточний рік завдання з контролю за використанням коштів, що виділяються на відновлення та розвиток територіальних громад у воєнний та повоєнний часи, залишається серед основних.

Як повідомляв Укрінфом, Державна аудиторська служба під час фінансового аудиту Державної судової адміністрації виявила неправомірну виплату заробітних плат суддям на суму у понад 430 млн грн.