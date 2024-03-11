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АНАЛІТИКА

BAE Systems може розпочати виробляти в Україні гаубиці L119

BAE Systems може розпочати виробляти в Україні гаубиці L119

 

Компанія BAE Systems очікує від України підписання контракту на виробництво 105-мм гармат L119.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на зустрічі з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом обговорив виробництво в Україні гаубиць L119, якими займатиметься компанія BAE Systems Platforms & Services UK.

Контракт про старт виробництва поки що не підписали, адже Україна очікує на новий пакет фінансування, який би покрив витрати.

Перемовини про локалізацію виробництва гармат L119 розпочались ще влітку торік, тоді ж і була підписана угода між Україною та BAE Systems. На сьогодні продовжується інтенсивна робота з впровадження проєкту.

BAE Systems може розпочати виробляти в Україні гаубиці L119

 

Для тих, хто не в курсі

Гаубиця L119 є британською артилерійською системою, яка призначена для підтримки піхоти. Вона використовується для точних уражень на великі відстані. А також має калібр 105-мм і може стріляти різними типами артснарядів, включаючи високоточні та з GPS. L119 досить надійна та довговічна.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

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