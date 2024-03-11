Понад 1000 суден вийшло з портів України морським коридором, - Брінк

З портів Чорного моря України гуманітарним коридором відправлено 1005 кораблів, які доставили близько 30 мільйонів тонн вантажу на світові ринки, зокрема й зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - написала Бріджит.

За її словами, незважаючи на війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.