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Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін інформацією щодо руху товарів і транспорту
23:37 08.03.2024 |
Україна і Туреччина підписали угоду щодо створення системи попереднього обміну інформацією про товари і транспорт, які переміщуються між країнами.
Як повідомляє "Європейська правда", угоду підписали перед спільною пресконференцією лідерів України і Туреччини у Стамбулі.
Перед початком брифінгу оголосили про підписання угоди між урядами України і Туреччини про створення системи електронного обміну попередньою інформацією щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються між сторонами.
Від уряду України підпис поставив міністр оборони Рустем Умєров, від Туреччини - міністр торгівлі Омер Болат.
Як деталізували у повідомленні Офісу президента, на підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.
Інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.
Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.
Нагадаємо, зустріч лідерів проходить у Стамбулі, турецька сторона анонсувала візит завчасно.
Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.
Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".
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