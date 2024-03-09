Фінансові новини
- |
- 09.03.24
- |
- 02:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рекрутинг до Сил оборони: зараз є понад 8500 активних вакансій від 1245 частин
У межах проєкту із рекрутингу до Сил оборони українцям наразі пропонують 8520 вакансій, які надійшли від 1245 частин.
Про це пише DOU із посиланням на коментар Міноборони.
За даними міністерства, на 8520 вакансій вже є 105 891 відгук, тобто на одну позицію претендують 12 кандидатів. На початку 2024 року таких вакансій було орієнтовно 3200, а відгуків понад 46 тисяч, додає DOU.
У Міноборони також розповіли про результати роботи першого рекрутингового центру, який нещодавно запрацював у Львові.
"Тут провели 187 співбесід. Оформили 100 анкет кандидатів на військову службу, 39% із них допомогли сконтактуватися з військовими частинами. 10% кандидатів - жінки", - зазначили в міністерстві.
У планах Міноборони - відкрити рекрутингові центри у всіх великих містах України.
Нагадаємо:
У кінці 2023 року Міноборони уклало угоди з чотирма компаніями (Lobby X, Work.ua, "OLX Україна" та Robota.ua), які почали співпрацю у сфері військового рекрутингу. За два місяці кампанії назбиралося понад 1,8 тис вакансій від майже 400 підрозділів.
Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис відгуків на військові вакансії.
Міністерство оборони України спільно з Robota.ua розпочали співпрацю з Державним центром зайнятості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ердоган захотів провести мирний саміт з Росією. Зеленський відповів, що там не місце Москві
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони
|Прем'єр Чехії уточнив: гроші зібрали на купівлю 300 тисяч снарядів для України
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Туреччина підписали угоду про електронний обмін інформацією щодо руху товарів і транспорту
|В Україні запустили програму компенсації вартості сільгосптехніки
|Кабмін затвердив вимоги сертифікації механізованих засобів розмінування
|Рекрутинг до Сил оборони: зараз є понад 8500 активних вакансій від 1245 частин
|Уряд схвалив порядок фінансування розвитку інновацій та технологій для потреб оборони
|Програма Ukraine Facility: уряд затвердив документи для перехідного фінансування
Бізнес
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer