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Уряд схвалив порядок фінансування розвитку інновацій та технологій для потреб оборони

22:46 08.03.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання фінансової підтримки для розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Про це в Телеграм за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Зазначається, що Порядок визначає механізм надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони, розмір якої дорівнює або перевищує 9 млн грн, інші питання, повʼязані з наданням фінансової підтримки та впровадженням розробок, створених за рахунок коштів фінансової підтримки.

Також передбачено, що Фонд розвитку інновацій може запроваджувати грантові програми «Brave 1», які передбачають надання на конкурсних засадах грантів на фіксовану суму для фінансування розробок, що можуть використовуватись у сфері оборони, розміром не більше ніж 8 млн 999,999 тис. гривень. Такі грантові програми реалізуються відповідно до положення про грантову програму, затверджених Фондом, в яких визначаються, зокрема, види розробок, що можуть бути подані для фінансування, кваліфікаційні вимоги до розробників, а також номінальні суми та, у разі потреби, кількість грантів, що надаються розробникам, які беруть участь у грантовій програмі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив Порядок інформування населення з питань біологічної безпеки та біологічного захисту.
 

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