Програма Ukraine Facility: уряд затвердив документи для перехідного фінансування

Кабінет Міністрів України затвердив текст Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і Європейським Союзом щодо перехідного фінансування у межах програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 березня 2024 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Після підписання документів, яке заплановано на 11 березня, Україна зможе отримати 6 млрд євро для забезпечення поточних витрат державного бюджету до повноцінного запуску програми.

"Ми знаходимося на фінішній прямій до завершення Плану для Ukraine Facility та повноцінного запуску програми. Водночас Україна вже зараз здійснює реформи, які будуть передбачені у Плані, і європейські партнери високо оцінюють наш прогрес. Підписання угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до регламенту Ukraine Facility, у межах перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 млрд євро щомісяця до моменту остаточного затвердження Плану для Ukraine Facility. При цьому перехідне фінансування починає діяти з 31 грудня 2023 року. Відповідно підписання Меморандуму дозволить Україні вже у березні 2024 року залучити 4,5 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Наступні 1,5 млрд євро Україна зможе отримати у квітні 2024 року.

У Мінекономіки зазначають, що підтримка в межах перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року. Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо. Три з них вже були виконані, а саме: ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 рр., ухвалення змін у законі "Про прокуратуру" та у законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури і додаткові заходи із запобігання й протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки, а саме: заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території та приведення у відповідність Державного земельного кадастру і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як повідомлялось, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility відповідно до якого обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років складе 50 млрд євро, з яких 38,27 млрд євро буде спрямовано на підтримку державного бюджету. План для Ukraine Facility - це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.

Підготовка Плану здійснюється урядом за координації Міністерства економіки України у постійних консультаціях з представниками Європейської комісії, що забезпечило відповідність документа більшості вимог затвердженого регламенту на етапі попередньої підготовки.