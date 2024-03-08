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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд із початку року отримав ₴69,1 мільярда надходжень від ЄСВ

22:35 08.03.2024 |

Економіка

Пенсійний фонд із початку року отримав &#8372;69,1 мільярда надходжень від ЄСВ

 

Надходження до Пенсійного фонду України від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у січні - лютому 2024 року становили 69,1 млрд грн, що на 7,6 млрд менше запланованого.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня - лютого 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 69,1 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це на 7,5 млрд грн менше, ніж було заплановано.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за 2 місяці поточного року становили 74,4 млрд грн, що на 7,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня - лютого було перераховано 38,4 млрд грн (-3,0 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ надійшло 9,4 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 5,0 млрд грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України станом на 7 березня вже спрямував на пенсійні виплати 20,1 млрд грн.
 

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