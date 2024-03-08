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Військовий збір для ФОПів: Гетманцев пояснив, навіщо це потрібно
18:00 08.03.2024 |
Військовий збір у розмірі 1,5% від мінімальної зарплати для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи не принесе багато грошей бюджету. Але під час війни цей збір повинні платити всі.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю державного агентству "Укрінформ".
"Так. Фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна. Із цим насправді складно сперечатися. Військовий збір повинні сплачувати всі", - сказав він.
Гетманцев визнав, що для того, щоб говорити про значно більші суми, пошук суттєвіших резервів, "то, безперечно, за рахунок таких точкових рішень їх не забезпечиш".
"Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь більш глобальні підходи", - додав депутат від "Слуги народу".
Військовий збір
Раніше голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет міністрів України готує законопроект, який дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету на 44 млрд гривень.
Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.
За даними Мінфіну, спрощену систему оподаткування використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження - близько 0,9% ВВП у період 2020-2022 років. У 2023 році в Україні було 207 тисяч ФОПів першої групи та 590 тисяч - другої групи.
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