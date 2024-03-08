Торгпред України каже, що суперечки з Польщею щодо імпорту близькі до вирішення

Україна та Польща близькі до розробки заходів, які допоможуть вирішити суперечку щодо імпорту української сільськогосподарської продукції.

Про це сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Euractiv, передає Укрінформ.

«Ми дуже близькі до розробки заходів, які будуть індивідуальними, тимчасовими і допоможуть відновити довіру між усіма зацікавленими сторонами», - сказав Качка.

За його словами, переговори з Варшавою незабаром увінчаються заходами, які захистять польських фермерів від напливу української агропродукції.

Коментарі Качки прозвучали після того, як Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив у четвер продовження лібералізації торгівлі для України ще на рік.

Заступник міністра економіки привітав це рішення і зазначив, що Київ готовий перейти до більш гнучких торговельних рамок між Україною та ЄС, які враховуватимуть специфіку деяких країн-членів. Качка сказав, що Україна готова «враховувати інтереси сусідів», визнаючи занепокоєння фермерів Польщі, а також Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

«Ми готові до необхідних правил або інструментів у нашій двосторонній торговельній (угоді - ред.), щоб збалансувати вплив торгівлі на регіон та ЄС», - сказав Качка.

Він закликав розрізняти «регіональну ситуацію», тобто вплив українського імпорту на сусідні країни, і попит на цей імпорт на внутрішньому ринку ЄС у цілому та в інших країнах-членах.

Відповідаючи на запитання про односторонні заборони на український імпорт, які все ще діють у Польщі, Угорщині та Словаччині, Качка сказав, що «в надзвичайній ситуації» слід з терпінням ставитися до певних збоїв у торговельній політиці, але «не назавжди».

На думку Качки, ринкові перебої в сусідніх країнах слід пов'язувати з російським експортом сільськогосподарської продукції до ЄС.

«Щодо певних продуктів, які викликають найбільше занепокоєння у польських фермерів, існує непотрібна конкуренція з боку російської продукції», - сказав він.

Після того, як у лютому Латвія схвалила заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наполягатиме на запровадженні Європейською комісією загальноєвропейських санкцій.

Качка також заявив, що Україна «послаблює тиск на сухопутні кордони», відновлюючи морські експортні маршрути.

Поставки через Чорне море, стратегічний регіон для світового експорту зернових та олійних культур, були зупинені російським вторгненням в Україну в лютому 2022 року, що призвело до збільшення торговельних потоків сухопутними маршрутами в Східній Європі.

Наразі Київ відновив експорт зернових та олійних культур до рівня березня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України. Пропонується продовжити тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС іще на рік - з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах агресивної війни.

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають блокади фермерами доріг, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

ЄС із червня 2022 року запровадив призупинення імпортних мит і квот на українську продукцію.