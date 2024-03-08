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Японія зацікавлена у інвестиціях в українську титанову галузь

Японія зацікавлена у інвестиціях в українську титанову галузь

 

Голова Фонду державного майна Віталій Коваль обговорив із представниками японського агентства JICA та компанії Toho Titanium можливості інвестування у титанову галузь України.

Про це голова ФДМУ повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У лютому їздив з урядовою делегацією в Токіо, а вже сьогодні зустрівся з представниками агенції JICA та компанії Toho Titanium для обговорення подальших кроків. Зокрема, можливості інвестування у титанову галузь України. Розповів про найбільші підприємства цієї сфери, які в управлінні Фонду: ЗТМК, «Сумихімпром», ОГКХ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в управлінні Фонду держмайна перебуває АТ «Інститут титану», який займається дослідженнями та розробкою рішень для титанової галузі різних країн.

За словами Коваля, для розвитку галузі необхідні інвестиції, досвід і технології. Сьогодні Україні важливо запустити процес переробки титанових руд. Зокрема, для того, щоб не дати потрапити українській сировині до росіян.

Як повідомлялося, господарський суд Сумської області ухвалив рішення закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ «Сумихімпром»; тепер підприємство може бути виставлене на приватизацію.
 

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