Гетманцев анонсував перегляд податкових пільг для бізнесу

Уряд проаналізує ефективність чинних податкових пільг, після цього частину з них можуть скасувати, щоб підвищити обсяг надходжень до держбюджету.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що в процесі перегляду умов кредитної програми з МВФ у грудні минулого року влада України зобов'язалася до кінця липня поточного року провести оцінку ефективності податкових пільг, у тому числі їх "вартості" для бюджету.

"Для нас важливо... розібратися, наскільки ті пільги, що залишилися, ефективні й справедливі нині, який дають загальний економічний ефект - чи навпаки не дають, а лише утворюють діри в бюджеті. І тоді разом з партнерами ми зможемо визначитися - що варто залишати, а що насправді шкодить економіці", - пояснив Гетманцев.

У якості прикладу він навів пільгу підприємствам Всеукраїнської організації інвалідів, які досі отримують відшкодування з ПДВ, сплачуючи цей податок за нульовою ставкою.

"Така пільга абсолютно невиправдана. Бо по-суті вивільнений ресурс іде не на підтримку осіб з інвалідністю, а на фінансування кількох сімей, які монополізували цю сферу в Україні", - наголосив голова Комітету.

Водночас він визнав, що глобально скасування податкових пільг кардинально на надходження до бюджету не вплине. Крім того, більшість запроваджених після початку повномасштабного вторгнення пільг і преференцій вже скасовано.

"Практично все ми повернули до довоєнного рівня, окрім пільг, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу. І їх скасовувати зараз не можна", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що також до завершення війни точно не скасовуватимуть пільги для суб'єктів господарювання, які працюють на прикордонних і прифронтових територіях.