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Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону – Шмигаль
16:53 08.03.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції.
"Окрему увагу ми приділили питанням торгівлі та аграрної сфери. Україна готова для подальших кроків, скоординованих із сусідніми країнами - членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві в п'ятницю.
У цьому контексті прем'єр відзначив прогрес Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції щодо вироблення спільних рішень.
Також він високо оцінив ініціативи Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі й висловив сподівання на позитивне голосування Європарламенту з цього питання без жодних поправок.
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