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АНАЛІТИКА

Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс

16:08 08.03.2024 |

Економіка

 

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі EUR4,5 млрд уже в березні поточного 2024 року, а другий транш у розмірі EUR1,5 млрд надійде у квітні, повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві в п'ятницю.

Як повідомлялося, Європейський парламент наприкінці лютого підтримав створення Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд на період 2024-2027 рр. Його кошти буде спрямовано на підтримку України та проведення реформ для приєднання країни в майбутньому до Європейського Союзу. Затвердження Європарламентом Фонду для України тепер відкриває шлях до ухвалення Радою ЄС офіційного регламенту, який після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу набуде чинності. Передбачається, що подальше надходження фінансування за Ukraine Facility залежатиме від виконання українською стороною Плану України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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