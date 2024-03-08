Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному вимірі - до 4,3% - Держстат
16:04 08.03.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року уповільнилося до 0,3% з 0,4% у січні, 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Відомство нагадало, що в лютому 2023 року воно було вищим - 0,7%, тож у річному виразі інфляція за підсумками лютого цього року знизилася до 4,3% із 4,7% за підсумками січня та 5,1% - за підсумками грудня та листопада.
Зазначається, що в лютому-24 базова інфляція залишилася на рівні січня - 0,4% після нуля в грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в лютому-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,5% з 4,6% за підсумками січня.
На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.
Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема одяг на 3,5%, взуття - на 3,4%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,2% здебільшого через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і пального та мастил на 0,5%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Нацбанк України в січні поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі й до 8,8% - у третьому.
Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 10,8% до 9,7%.
Споживчі ціни в лютому 2024 р., %
|лютий 2024 року до січня 2024
|лютий 2024 до грудня 2023
|лютий 2024 до лютого 2023
|січень-лютий 2024 до січня-лютого 2023
|Індекс споживчих цін
|0.3
|0.7
|4.3
|4.5
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.4
|1.5
|2.6
|3.1
|Продукти харчування
|0.4
|1.6
|2.4
|2.9
|Хліб та хлібопродукти
|0.4
|0.5
|-2.5
|-2.6
|Хліб
|0.6
|0.9
|5.5
|5.7
|Макаронні вироби
|0.0
|0.7
|-0.1
|0.1
|М'ясо та м'ясопродукти
|-0.8
|-1.9
|9.1
|9.6
|Риба та рибопродукти
|0.5
|1.9
|4.7
|5.0
|Молоко
|0.8
|2.4
|9.6
|9.5
|Сир та м'який сир (кисломолочний сир)
|1.4
|2.2
|8.5
|8.1
|Яйця
|-3.5
|-11.6
|-20.0
|-19.4
|Масло вершкове
|2.8
|4.3
|13.3
|11.7
|Олія соняшникова
|-1.1
|-2.0
|-16.7
|-16.4
|Фрукти
|0.4
|4.9
|1.3
|1.8
|Овочі
|4.4
|21.9
|3.7
|8.1
|Цукор
|-2.2
|-5.0
|-10.5
|-9.4
|Безалкогольні напої
|0.8
|1.4
|6.3
|6.1
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.7
|1.4
|9.0
|9.3
|Одяг і взуття
|-3.5
|-8.8
|-7.0
|-6.8
|Одяг
|-3.5
|-8.9
|-6.9
|-6.7
|Взуття
|-3.4
|-8.7
|-7.4
|-7.3
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|0.0
|0.1
|12.7
|12.7
|Утримання та ремонт житла
|1.0
|1.4
|3.0
|3.1
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|-0.8
|0.0
|Прибирання сміття
|0.0
|0.0
|4.5
|4.7
|Каналізація
|0.0
|0.0
|-0.5
|0.1
|Утримання будинків і прибудинкових територій
|0.7
|2.0
|4.5
|4.3
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|69.7
|69.7
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.5
|0.8
|0.0
|0.1
|Охорона здоров'я
|0.7
|2.0
|8.7
|8.8
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.7
|1.9
|8.1
|7.9
|Амбулаторні послуги
|0.8
|2.3
|11.0
|11.5
|Транспорт
|-0.2
|-1.7
|3.3
|2.5
|Паливо та мастила
|-0.5
|-5.1
|5.0
|2.4
|Транспортні послуги
|-0.1
|0.6
|5.8
|6.0
|Пасажирський залізничний транспорт
|-2.1
|0.3
|-1.7
|-1.4
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.1
|0.7
|6.6
|6.7
|Зв'язок
|0.1
|0.1
|0.4
|0.4
|Відпочинок і культура
|-0.1
|0.3
|-2.2
|-1.6
|Освіта
|0.2
|0.6
|11.9
|11.9
|Ресторани та готелі
|1.1
|2.0
|12.3
|12.3
|Різні товари та послуги
|1.0
|2.0
|10.7
|10.6
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Дані: Держстат
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею
|18 країн зібрали гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримає 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні, а 2-й транш EUR1,5 млрд у квітні - Домбровскіс
|Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному вимірі - до 4,3% - Держстат
|Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів – оптимізація податків і мобілізація
|Світові ціни на продовольство впали за рік більш ніж на 10%
|Демобілізація строковиків відбудеться у квітні-травні - указ
|Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну
Бізнес
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok