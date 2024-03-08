Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному вимірі - до 4,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року уповільнилося до 0,3% з 0,4% у січні, 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Відомство нагадало, що в лютому 2023 року воно було вищим - 0,7%, тож у річному виразі інфляція за підсумками лютого цього року знизилася до 4,3% із 4,7% за підсумками січня та 5,1% - за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що в лютому-24 базова інфляція залишилася на рівні січня - 0,4% після нуля в грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в лютому-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному вимірі вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,5% з 4,6% за підсумками січня.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема одяг на 3,5%, взуття - на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% здебільшого через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і пального та мастил на 0,5%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк України в січні поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі й до 8,8% - у третьому.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 10,8% до 9,7%.

Споживчі ціни в лютому 2024 р., %

лютий 2024 року до січня 2024 лютий 2024 до грудня 2023 лютий 2024 до лютого 2023 січень-лютий 2024 до січня-лютого 2023 Індекс споживчих цін 0.3 0.7 4.3 4.5 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.4 1.5 2.6 3.1 Продукти харчування 0.4 1.6 2.4 2.9 Хліб та хлібопродукти 0.4 0.5 -2.5 -2.6 Хліб 0.6 0.9 5.5 5.7 Макаронні вироби 0.0 0.7 -0.1 0.1 М'ясо та м'ясопродукти -0.8 -1.9 9.1 9.6 Риба та рибопродукти 0.5 1.9 4.7 5.0 Молоко 0.8 2.4 9.6 9.5 Сир та м'який сир (кисломолочний сир) 1.4 2.2 8.5 8.1 Яйця -3.5 -11.6 -20.0 -19.4 Масло вершкове 2.8 4.3 13.3 11.7 Олія соняшникова -1.1 -2.0 -16.7 -16.4 Фрукти 0.4 4.9 1.3 1.8 Овочі 4.4 21.9 3.7 8.1 Цукор -2.2 -5.0 -10.5 -9.4 Безалкогольні напої 0.8 1.4 6.3 6.1 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.7 1.4 9.0 9.3 Одяг і взуття -3.5 -8.8 -7.0 -6.8 Одяг -3.5 -8.9 -6.9 -6.7 Взуття -3.4 -8.7 -7.4 -7.3 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0.0 0.1 12.7 12.7 Утримання та ремонт житла 1.0 1.4 3.0 3.1 Водопостачання 0.0 0.0 -0.8 0.0 Прибирання сміття 0.0 0.0 4.5 4.7 Каналізація 0.0 0.0 -0.5 0.1 Утримання будинків і прибудинкових територій 0.7 2.0 4.5 4.3 Електроенергія 0.0 0.0 69.7 69.7 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.5 0.8 0.0 0.1 Охорона здоров'я 0.7 2.0 8.7 8.8 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.7 1.9 8.1 7.9 Амбулаторні послуги 0.8 2.3 11.0 11.5 Транспорт -0.2 -1.7 3.3 2.5 Паливо та мастила -0.5 -5.1 5.0 2.4 Транспортні послуги -0.1 0.6 5.8 6.0 Пасажирський залізничний транспорт -2.1 0.3 -1.7 -1.4 Пасажирський автодорожній транспорт 0.1 0.7 6.6 6.7 Зв'язок 0.1 0.1 0.4 0.4 Відпочинок і культура -0.1 0.3 -2.2 -1.6 Освіта 0.2 0.6 11.9 11.9 Ресторани та готелі 1.1 2.0 12.3 12.3 Різні товари та послуги 1.0 2.0 10.7 10.6

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Дані: Держстат