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Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

13:51 08.03.2024 |

Економіка

 

Бренди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну", - йдеться у повідомленні.

На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald's, H&M та інших.
За матеріалами: Економічна правда
 

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