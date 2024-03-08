Zara, Pull&Bear, Bershka та Massimo Dutti повертаються в Україну

Бренди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"МЗС України офіційно підтверджує, що бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - повертаються в Україну", - йдеться у повідомленні.

На доручення Президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald's, H&M та інших.