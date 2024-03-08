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Середня зарплата в Україні в лютому збільшилася на 500 грн

10:56 08.03.2024 |

Економіка

 

Середня зарплата в Україні в лютому 2024 року зросла на 500 грн, або 2,6% і сягнула 20 тис. грн, такі результати регулярного дослідження ринку праці від Work.ua.

"У січні на ринку праці шукачі були доволі активними, а от роботодавці тільки готувалися до нового сезону найму. У лютому ситуація стала протилежною: роботодавці розмістили на 7% більше вакансій, ніж у січні, а ось конкуренція серед шукачів зменшилася. Така тенденція є звичним явищем для ринку праці, яка до того ж посилюється факторами повномасштабного вторгнення, таких як міграція населення, релокація бізнесу тощо", - прокоментували результати дослідження фахівці Work.ua.

Згідно з ним, уперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася: сільське господарство, агробізнес - на 5%, до 20 тис. грн, і нерухомість - на 4%, до 35 тис. грн.

За оприлюдненими даними, у 13 областях України ринок праці в січні відновився і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Серед лідерів за цим показником - Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Зазначається, що порівняно із січнем помітно побільшало роботи в Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській (+10% у кожній) та Житомирській (+9%) областях.

В областях-лідерах також зафіксовано зростання кількості вакансій: Київська область - +7% до січня (до 33,2 тис. пропозицій), Дніпропетровська - +6% (до майже 9 тис.), Львівська - +5% (8,9 тис.), Одеська - +10% (6,3 тис.) і Харківська - +7% (3,6 тис. вакансій).

Наголошується, що збільшилася кількість вакансій у категоріях, які повільніше відновлюються від початку повномасштабного вторгнення: якщо в січні кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то в лютому зафіксовано зростання в категоріях "робітничі спеціальності, виробництво" - 9% до січня (16,2 тис. вакансій), "сфера обслуговування" - 10%, (до 16,1 тис.), "продаж, закупівля" - 8% (до 14,1 тис.), "роздрібна торгівля" - 4% (до 11,2 тис.), "логістика, склад, ЗЕД" - 5% (до 9,5 тис.), "готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 14% (8,6 тис. пропозицій).

У лютому продовжилася тенденція зростання кількості вакансій із вимогою знання англійської мови: таких пропозицій роботи стало більше на 16%. На 8% додалося вакансій із дистанційною роботою.

Крім того, додалися пропозиції роботи для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%), а також для ветеранів (+16%).

У лютому на сайті Work.ua шукачі оновили або створили майже 326,8 тис. резюме - на 7% менше, ніж у січні.

Щодо конкуренції, то в компанії зафіксували п'ять трендів: найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці, які пропонують дистанційну роботу (конкуренція вп'ятеро вища за середню на ринку праці); найвищий рівень конкуренції за вакансії в Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській та Харківській областях (якщо не брати до уваги дистанційний формат); найскладніша ситуація з відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській і Чернігівській областях; найконкурентнішими залишаються міста, які працюють за місцем роботи.

Наголошується, що найвищі середні зарплати - понад 70 тис. грн - ринок праці пропонує фахівцям для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.

Щодо військового рекрутингу, то в лютому 449 підрозділів мали бодай одну вакансію на сайті Work.ua, що на 57% більше за показники січня, проте в лютому Сили оборони отримали майже 19 тис. відгуків від шукачів роботи, що на 8% менше, ніж у січні.

Серед цивільних професій (окрім керівників і сфери ІТ) найбільші зарплати в лютому могли отримати медіабайєр (50 тис. грн), водій-міжнародник (45 тис. грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 тис. грн).

Через активне збільшення вакансій у військовій справі та органічний спад за кількістю відгуків відчутно знизився середній показник конкуренції - практично вдвічі. Водночас за деякі вакансії конкуренція зросла - це стосується категорій "юриспруденція", "маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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