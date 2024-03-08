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Артур Еш
Сім лотів на майже ₴50 мільйонів: Держгеонадра продали спецдозволи на аукціоні
10:40 08.03.2024 |
Державна служба геології та надр 7 березня 2024 року під час торгів на Prozorro.Продажі реалізувала сім спецдозволів на користування надрами на 49,69 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Держгеонадр, передає Укрінформ.
«Під час чергових електронних торгів Державна служба геології та надр України реалізувала сім спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами піску, мармуру, граніту, бурштину, підземних питних вод. Стартова вартість лотів - 47 876 779 гривень. Під час торгів загальна ціна продажу зросла до 49 696 200 гривень», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що торги проходили на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.
Найдорожчим лотом стала ділянка Польового родовища на околиці міста Олександрія Кіровоградської області, на якій розташовані свердловини з підземними питними водами. Дозвіл на геологічне вивчення ділянки з подальшою дослідно-промисловою розробкою та видобування строком на 20 років придбало ПрАТ «Оболонь».
При стартовій ціні у 41,069 млн грн об'єкт був реалізований за 41,57 млн грн.
Сім спеціальних дозволів на користування надрами, торги з яких не відбулися 7 березня, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.
Як повідомлялося, на 20 березня Держгеонадра оголосили п'яті аукціони в 2024 році з продажу 8 ділянок надр.
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