Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сім лотів на майже ₴50 мільйонів: Держгеонадра продали спецдозволи на аукціоні

10:40 08.03.2024 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр 7 березня 2024 року під час торгів на Prozorro.Продажі реалізувала сім спецдозволів на користування надрами на 49,69 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Держгеонадр, передає Укрінформ.

«Під час чергових електронних торгів Державна служба геології та надр України реалізувала сім спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами піску, мармуру, граніту, бурштину, підземних питних вод. Стартова вартість лотів - 47 876 779 гривень. Під час торгів загальна ціна продажу зросла до 49 696 200 гривень», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що торги проходили на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

Найдорожчим лотом стала ділянка Польового родовища на околиці міста Олександрія Кіровоградської області, на якій розташовані свердловини з підземними питними водами. Дозвіл на геологічне вивчення ділянки з подальшою дослідно-промисловою розробкою та видобування строком на 20 років придбало ПрАТ «Оболонь».

При стартовій ціні у 41,069 млн грн об'єкт був реалізований за 41,57 млн грн.

Сім спеціальних дозволів на користування надрами, торги з яких не відбулися 7 березня, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.

Як повідомлялося, на 20 березня Держгеонадра оголосили п'яті аукціони в 2024 році з продажу 8 ділянок надр.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9941  0,07 0,20 38,4922  0,09 0,25
EUR 41,3944  0,03 0,08 42,1515  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0600  0,03 0,08 38,0900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес