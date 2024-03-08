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На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова не має механізмів, які змусили б анонімні Telegram-канали реєструватися як медіа та деанонімізуватися, він може лише мотивувати їх до цього. Фіскальні перевірки месенджера та каналів не мають стосунку до деанонімізації, це питання господарських відносин. Про це в коментарі LIGA.net заявив нардеп від Голосу, голова комітету Ярослав Юрчишин.
За його словами, комітет не має механізмів примусу, аби анонімні Telegram-канали реєструвалися як медіа та деанонімізувалися, - він може лише мотивувати до цього.
"Фіскальні перевірки, перш за все мережі Telegram, а вже якщо Фіскальна (Податкова служба. - Ред.) знайде механізми - то і тих каналів, які займаються комерційною активністю (поширення реклами, продаж контенту тощо), взагалі не мають стосунку до деанонімізації", - зазначив політик.
За словами нардепа, такі перевірки є питанням господарських відносин.
"Ми країна у війні, ми по всьому світу просимо підтримки, то ж логічно шукати джерела і в себе під носом", - пояснив Юрчишин.
Раніше в інтерв'ю Детектор медіа він заявив, що комітет планує надіслати запит до Державної податкової служби щодо Telegram та каналів, де нардепи фіксують "багато реклами, економічну активність". Голова комітету переконаний: "Ми побачимо, що якщо і платяться податки, то це сльози й краплі".
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