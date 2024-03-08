МВФ очікує імплементації реформи корпоративного управління в Україні

Міжнародний валютний фонд вважає знаковим для Української держави ухвалення закону про корпоративне управління й очікує імплементації його положень.

Про це сказала у відповідь на запитання Укрінформу під час брифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Ухвалення закону про корпоративне управління, який ми вважаємо знаковим, є дуже важливим кроком на шляху до зміцнення державних підприємств в Україні», - зауважила представниця Фонду.

Вона підкреслила, що закон посилює роль наглядових рад і наближає українське законодавство до стандартів Організації економічного співробітництва й розвитку. Водночас документ дотримується важливих принципів управління державними фінансами, щоби одночасно стримувати фіскальні ризики.

«Стійка імплементація закону матиме вирішальне значення для покращення діяльності державних підприємств і стане основою для подальших реформ у цій сфері, таких як розробка політики щодо державної власності державних підприємств», - підкреслила Козак.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава». Цього тижня Президент України підписав документ.

Посли країн G7 позитивно оцінили ухвалення корпоративної реформи в Україні.