Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня - МВФ

Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України у другій половині нинішнього місяця.

Про це повідомила в четвер у Вашингтоні у відповідь на запитання Укрінформу директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Розгляд Виконавчою радою останнього перегляду очікується в другій половині березня», - зазначила представниця Фонду.

Таким чином, Рада розгляне домовленості, досягнуті на рівні персоналу 23 лютого між представниками МВФ і Уряду України щодо третього перегляду програми EFF. У цьому контексті буде прийнято рішення щодо виділення Києву $880 млн в якості наступного траншу за програмою.

Як повідомляв Укрінформ, програма в межах Механізму розширеного фінансування для України виконавча рада МВФ затвердила 31 березня 2023 року. Вона розрахована на чотири роки та передбачає виділення загалом $15,6 млрд Україні.