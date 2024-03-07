Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На кордоні з Румунією почали будувати термінал для перевантаження вагонів під євроколію

На кордоні з Румунією почали будувати термінал для перевантаження вагонів під євроколію

 

У Чернівецькій області стартувало будівництво мультимодального транспортного термінала "Фішка Нов" - на ньому прийматимуть вагони з української колії шириною 1520 мм та перевантажуватимуть у вагони з європейською колією 1435 мм. Про це повідомила компанія "АктивПроект", яка надає інженерні послуги.

 

Мультимодальний термінал призначений для приймання залізничного та автомобільного транспорту, проміжного зберігання та відвантаження у залізничний та автомобільний транспорт різних видів вантажів, зокрема сипучих матеріалів (наприклад, зерна) та вантажів у контейнерах.

На кордоні з Румунією почали будувати термінал для перевантаження вагонів під євроколію

 

Крім того, технологічне обладнання мультимодального термінала передбачає транспортування та перевантаження сипучих вантажів без проміжного зберігання - з вагона в вагон, із вантажівки в вагон, із вагона в вантажівку.

Потужність термінала з перевантаження становить 1000 тонн на годину.

На кордоні з Румунією почали будувати термінал для перевантаження вагонів під євроколію

 

Проєктна продуктивність транспортного обладнання дозволяє відвантажити 54 вагони по 70 тонн, які будуть надходити з території України, за чотири-п'ять годин та завантажити 32 вагони по 50 тонн (рухомий склад) на колію 1435 мм за дві години.

Термінал будують у селищі Глибока неподалік від кордону з Румунією. Проєкт реалізує приватне підприємство "Фішка Нов" (власники - п'ятеро жителів Чернівецької області, найбільша частка - в Інни Шалар), директор - Іон Шалар. Людина з таким самим іменем раніше працювала в Міністерстві внутрішніх справ, була заступником начальника чернівецького УБОЗ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес