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На кордоні з Румунією почали будувати термінал для перевантаження вагонів під євроколію
14:07 07.03.2024 |
У Чернівецькій області стартувало будівництво мультимодального транспортного термінала "Фішка Нов" - на ньому прийматимуть вагони з української колії шириною 1520 мм та перевантажуватимуть у вагони з європейською колією 1435 мм. Про це повідомила компанія "АктивПроект", яка надає інженерні послуги.
Мультимодальний термінал призначений для приймання залізничного та автомобільного транспорту, проміжного зберігання та відвантаження у залізничний та автомобільний транспорт різних видів вантажів, зокрема сипучих матеріалів (наприклад, зерна) та вантажів у контейнерах.
Крім того, технологічне обладнання мультимодального термінала передбачає транспортування та перевантаження сипучих вантажів без проміжного зберігання - з вагона в вагон, із вантажівки в вагон, із вагона в вантажівку.
Потужність термінала з перевантаження становить 1000 тонн на годину.
Проєктна продуктивність транспортного обладнання дозволяє відвантажити 54 вагони по 70 тонн, які будуть надходити з території України, за чотири-п'ять годин та завантажити 32 вагони по 50 тонн (рухомий склад) на колію 1435 мм за дві години.
Термінал будують у селищі Глибока неподалік від кордону з Румунією. Проєкт реалізує приватне підприємство "Фішка Нов" (власники - п'ятеро жителів Чернівецької області, найбільша частка - в Інни Шалар), директор - Іон Шалар. Людина з таким самим іменем раніше працювала в Міністерстві внутрішніх справ, була заступником начальника чернівецького УБОЗ.
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