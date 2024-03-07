Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість нових вакансій з січня перевищила рівень довоєнного року

13:27 07.03.2024 |

Економіка

Кількість нових вакансій з січня перевищила рівень довоєнного року

 

З початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в "Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді березень 2024 року", повідомляє пресслужба НБУ.

"Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022 - 2023 років. Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини", - йдеться в повідомленні.

Кількість нових вакансій з січня перевищила рівень довоєнного року

 

За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює - суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою. Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022 та січнем 2024 року; пенсіонерів - у два рази, людей з інвалідністю - на 22%. Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес