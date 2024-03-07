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Стів Джобс
Кількість нових вакансій з січня перевищила рівень довоєнного року
13:27 07.03.2024 |
З початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в "Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді березень 2024 року", повідомляє пресслужба НБУ.
"Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022 - 2023 років. Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини", - йдеться в повідомленні.
За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює - суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою. Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022 та січнем 2024 року; пенсіонерів - у два рази, людей з інвалідністю - на 22%. Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року.
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