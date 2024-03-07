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Св. Франциск Асізський
У лютому через Prozorro уклали договорів на ₴42,8 мільярда - Мінекономіки
12:38 07.03.2024 |
Протягом лютого 2024 року замовники публічних закупівель уклали 28 тисяч договорів на 42,8 млрд грн за результатами конкурентних торгів у Prozorro.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що за результатами торгів минулого місяця загалом було заощаджено 3 млрд грн.
«Ми маємо зробити так, щоб навіть в умовах повномасштабної війни всі публічні закупівлі відбувались максимально швидко і прозоро. Адже система державних закупівель має стати основою для повоєнного відновлення України. Водночас важливо, щоб якомога більше саме вітчизняних товарів та послуг закуповувались через Prozorro. Адже таким чином ми зможемо максимально ефективно вплинути на економіку і забезпечити її швидке відновлення. Найближчим часом ми будемо розширювати локалізацію на нові категорії товарів», - заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
У Мінекономіки інформують, що минулого місяця у Prozorro оголосили 33,5 тис. закупівель на 74,3 млрд грн. Найбільші витрати запланували спрямувати на харчові продукти (14 млрд грн), будівництво та ремонт доріг (5,7 млрд грн), закупівлю електроенергії (5.5 млрд грн), будівництво та ремонт будівель (4,8 млрд грн), придбання ліків (3,7 млрд грн).
Також через Prozorro оголосили 295 закупівель БПЛА на 771 млн грн і 4 тендери на зведення фортифікаційних споруд на 127 млн грн.
Як повідомлялось, у січні 2024 року публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн.
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