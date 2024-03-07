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АНАЛІТИКА

Попит на вживані авто у лютому виріс на третину

10:34 07.03.2024 |

Економіка

 

Упродовж лютого українських автопарк поповнили понад 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на третину більше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 48%, далі йдуть дизельні - 27%, електромобілі - 16%; авто з ГБО - 5% та гібриди - 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей лютого

* Volkswagen Golf - 963 одиниці;
* Renault Megane - 806;
* Skoda Octavia - 688;
* Volkswagen Passat - 572;
* Volkswagen Tiguan - 451;
* Nissan Leaf - 416;
* Nissan Rogue - 414;
* Audi Q5 - 409;
* Tesla Model 3 - 380;
* Audi A4 - 349.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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