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Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України
09:45 07.03.2024 |
Компанія Czechoslovak Group (CSG) планує інвестувати у створення спільних оборонних підприємств на території України для підтримки оборонного сектора нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами власника компанії Міхала Стрнада, підприємство хотіло б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну.
Він додав, що CSG веде переговори з державним концерном "Укроборонпром" про потенційне спільне підприємство та шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.
Головний акцент буде зроблений на виробництві артилерійських боєприпасів. Додатково Czechoslovak Group планує виробляти в Україні також запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі, тощо.
З початком повномасштабного вторгнення Росії, компанія ремонтувала і модернізувала танки Т-72 на потужностях у Чехії, а потім відправляла їх в Україну.
За 2022 рік Czechoslovak Group змогла забезпечити високий рівень прибутку, а наразі, планує інвестувати у спільні підприємства на території України.
Не дивлячись на такі плани, представники компанії стикаються з проблемами у їхньому втіленні. Передусім це пов'язано з постійними обстрілами України, що ставить під загрозу як працівників, так і саме підприємство.
Однак Стрнад налаштований оптимістично і зазначив, що оборонна співпраця між Україною та Чехією лише міцнішає.
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