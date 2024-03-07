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АНАЛІТИКА

Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України

Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України

 

Компанія Czechoslovak Group (CSG) планує інвестувати у створення спільних оборонних підприємств на території України для підтримки оборонного сектора нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами власника компанії Міхала Стрнада, підприємство хотіло б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну.

Він додав, що CSG веде переговори з державним концерном "Укроборонпром" про потенційне спільне підприємство та шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Головний акцент буде зроблений на виробництві артилерійських боєприпасів. Додатково Czechoslovak Group планує виробляти в Україні також запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі, тощо.

З початком повномасштабного вторгнення Росії, компанія ремонтувала і модернізувала танки Т-72 на потужностях у Чехії, а потім відправляла їх в Україну.

За 2022 рік Czechoslovak Group змогла забезпечити високий рівень прибутку, а наразі, планує інвестувати у спільні підприємства на території України.

Не дивлячись на такі плани, представники компанії стикаються з проблемами у їхньому втіленні. Передусім це пов'язано з постійними обстрілами України, що ставить під загрозу як працівників, так і саме підприємство.

Однак Стрнад налаштований оптимістично і зазначив, що оборонна співпраця між Україною та Чехією лише міцнішає.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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